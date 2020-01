RC Strasbourg : le stade de la Meinau est au chômage technique !

false

Le RC Strasbourg va recevoir trois fois à la Meinau au mois de février. Ses supporters s’en réjouissent, mais le tirage au sort de la Coupe de France, hier, les prive encore d’un match à la Meinau. Si la Coupe de la Ligue a souri au Racing la saison passée, ce qui lui a permis de gagner un titre et de découvrir la Ligue Europa, le tirage des coupes a de quoi les mettre en colère.

🥇 #ACFCRCSA (1-5) I Une frappe splendide qui a permis au Racing de prendre l’avantage ! Adrien #Thomasson est votre homme du match de ce 16e de finale de @coupedefrance 👏 🔢 Votre TOP 5 :

➡️ https://t.co/lT7qZzjs4L pic.twitter.com/X4ad6rNLiR — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 20 janvier 2020

En effet, après les rencontres face au Portel et Angoulême en Coupe de France, Reims en Coupe de la Ligue, et Metz en championnat, le Racing se déplacera à Marseille en 8e de finale de la Coupe de France après être allé à Monaco ce week-end. Soit un total de six rencontres disputées loin de la Meinau pour débuter l’année !