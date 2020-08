RC Strasbourg : l’hécatombe de cas de Covid-19 se poursuit !

true

Avec quatre nouveaux cas chez ses joueurs, le RC Strasbourg se retrouve désormais privé de neuf de ses joueurs et sa préparation s’en retrouve bouleversée.

Vendredi dernier, le RC Strasbourg a annoncé avoir cinq cas de Covid-19 dans son effectif. Un cluster qui a eu pour effet direct d’annuler les deux rencontres amicales prévues contre Nancy le week-end dernier et contre Reims samedi prochain (le 8).

En Alsace et dans l’effectif de Thierry Laurey, le virus continue de circuler puisque, suite aux tests réalisés, quatre nouveaux cas sont à déplorer au RCSA. « Ces tests viennent malheureusement confirmer ce que l’on craignait mais nous travaillons en étroite collaboration et en totale transparence avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) », a fait savoir le Docteur François Pietra, le médecin du Racing : « Un protocole sanitaire de prévention spécifique est mis en place par le club et nous appliquons toutes les consignes recommandées par les autorités ».

A moins de trois semaines de la reprise, il s’agit d’un vrai problème pour le club alsacien…