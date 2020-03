RC Strasbourg : Liénard a vu les Champs Élysées à Montpellier

true

Le RC Strasbourg a passé la majeure partie de son début de saison à se lamenter de ne pas avoir la recette du succès loin de la Meinau. Si du mieux a été constaté à l’extérieur depuis plusieurs semaines, il ne faudrait pas que certains symptômes viennent gangréner les progrès accomplis jusqu’ici.

À la Mosson (3-0), le Montpellier a justement mis en exergue les défaillances du RC Strasbourg en profitant de ses largesses défensives et ses errements individuels (Djiku très décevant en défense). Dimitri Liénard ne veut pointer personne du doigt mais admet des manquements coupables.

« Après l’ouverture du score, c’était les Champs Élysées »

« Nous avions été avertis en première période. On a également eu des possibilités mais nous aurions pu prendre un but. Il faudrait revoir les images car c’était un match un peu bizarre, a fait savoir le milieu du RCSA à Direct Racing. J’avais l’impression que nous avions fait une bonne première période mais finalement, on peut également être menés à la pause. En deuxième mi-temps, ce penalty nous a fait beaucoup de mal. Après l’ouverture du score c’était les Champs Élysées. Ils prenaient les ballons et allaient tout droit. »