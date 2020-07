RC Strasbourg – Mercato : Ajorque n’a pas calculé les sollicitations étrangères

true

Si de nombreux clubs se sont intéressés à lui ces derniers mois, Ludovic Ajorque (26 ans) a fait le choix de prolonger au RCSA. Il s’en explique.

Il y a trois jours, le RC Strasbourg a annoncé une grande nouvelle à ses supporters avec la prolongation jusqu’en juin 2024 de son buteur vedette Ludovic Ajorque (26 ans). Une signature importante pour Thierry Laurey puisqu’elle répond à un intérêt marqué de club en Bundesliga et en Premier League.

« Moi, je me sens vraiment bien au Racing »

Sur le site « Alsasports », l’attaquant réunionnais a justifié son choix, lui qui n’a jamais vraiment hésité à continuer l’aventure en Alsace : « Moi je me sens vraiment bien au Racing et c’est pour ça que j’ai décidé de poursuivre mon aventure en Alsace. Je n’imaginais pas mon histoire avec le club s’arrêter sur une telle situation. Je voulais continuer ici, mon fils est né à Strasbourg. C’est une ville que j’aime avec un club qui continue de grandir ».

Et Ludovic Ajorque l’assure : il a vraiment fermé les écoutilles à toutes sollicitations étrangères. « Je n’ai pas cherché à savoir si d’autres clubs étaient intéressés. Dès le départ mon idée était de prolonger avec Strasbourg et continuer à grandir avec ce club. C’était ma priorité. Je vais entrer dans ma troisième année de contrat. Cela va être ma plus longue période dans un club. Forcément je me suis attaché à ce club, à cette ville et à ses supporters ! J’insiste, mais je suis très content de rester ici ! » Message passé.