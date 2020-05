RC Strasbourg – Mercato : départs, arrivées, Simakan… Laurey fait le point

true

Thierry Laurey, l’entraîneur du RC Strasbourg, a évoqué en détail le Mercato du club alsacien, avec des tendances très claires.

Le marché des transferts devrait être plutôt calme au RC Strasbourg. Thierry Laurey, dans les colonnes de 20 Minutes, confirme que la volonté du club est de procéder à quelques ajustements uniquement. Morceaux choisis.

Pas de révolution d’effectif

« Au milieu, on devra chercher, et derrière aussi car on veut remodeler un peu l’effectif. Devant, on va voir comment on s’organise car on a déjà recruté Medhi Chahiri (Red Star) cet hiver. Pour être honnête, ça ne bougera pas trop et on ne va pas révolutionner l’équipe. Mais il est évident que s’il doit y avoir des mouvements de joueurs sous contrat, il faudra s’adapter. »

Limiter au maximum les départs

« On sait que ça peut arriver. A tout moment, des clubs peuvent arriver et faire de grosses offres. (…) Le but du jeu n’est pas non plus de brader tout le monde mais de gérer l’effectif tranquillement pour garder une certaine unité. »

Laurey veut conserver Simakan

« Lui et d’autres ! Aujourd’hui, on a une équipe cohérente donc je ne veux pas laisser partir qui que ce soit. Mais si quelqu’un doit nous quitter, on s’adaptera. »

Pas d’urgence pour prolonger Liénard

« Pour l’instant, ce n’est pas dans les plans mais je ne fais aucun souci par rapport à lui. On a noué une relation forte et ça ne m’inquiète pas du tout, comme pour d’autres joueurs. »