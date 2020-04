RC Strasbourg – Mercato : Jonas Martin dit toute la vérité sur son départ au Stade Rennais

true

Jonas Martin, le milieu de terrain du Stade Rennais, s’est expliqué longuement sur son départ du RC Strasbourg l’été dernier.

Durant le Mercato estival, alors que le RC Strasbourg avait réussi une grande saison, Jonas Martin a décidé de faire ses bagages en direction du Stade Rennais. Un choix pas vraiment compris en Alsace et sur lequel est revenu le joueur dans une interview à l’émission le Club de Direct Racing.

Assurant s’être toujours « bien senti à Strasbourg », Jonas Martin assure même que sa priorité n’était pas du tout un départ. « A la fin de la saison, j’étais un fin de contrat dans un an. Soit j’étais libre en janvier et je rapportais zéro euro au club, soit le club écoutait les offres qui arrivaient. Après je l’ai toujours dit, mon objectif premier était de faire la Ligue Europa avec le Racing. On avait fait une saison exceptionnelle, c’était la cerise sur le gâteau ».

Par la suite, le milieu de terrain s’est expliqué plus en détail. Estimant notamment que le RC Strasbourg n’a pas tout fait pour le conserver et que l’opportunité européenne avec Rennes était donc difficile à refuser. « Ensuite il y a eu des approches d’autres clubs, directement qualifiés pour la Ligue Europa. Donc je les ai écoutées. J’ai aussi rencontré les dirigeants de Strasbourg à plusieurs reprises pour une proposition de prolongation de contrat. Eux n’ont pas bougé non plus. Au début, j’ai dit qu’on avait le temps, ce qui était vrai. Mais j’ai eu des offres et je suis donc allé les voir, et il n’ont pas bougé. On avait un accord sur le fait que je parte si Strasbourg ne se qualifiait pas pour les poules en Ligue Europa. A 29 ans, je ne pouvais pas manquer l’occasion de jouer une Coupe d’Europe », a expliqué Martin.