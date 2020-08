RC Strasbourg – Mercato : Laurey s’inspire du passage de Galtier à l’ASSE

true

Dans l’Equipe, Thierry Laurey, coach du RC Strasbourg, a avoué s’inspirer du passage de Christophe Galtier à l’ASSE pour constituer son staff.

Malgré une préparation tronquée par le coronavirus, le RC Strasbourg se veut ambitieux pour la saison prochaine. Les Alsaciens visent « entre la 8e et la 12e place ». Sans trop de moyens, le board du RCSA a déjà offert 3 recrues (Waris, Siby, Chahiri) à Thierry Laurey.

Le coach du RC Strasbourg a également modifié son staff technique. Thierry Laurey apprécie donner un bol d’air frais dans son organigramme. Il s’est confié auprès de l’Equipe sur cette stratégie. « À partir du moment où on a décidé de très peu changer l’équipe, il m’a semblé qu’il fallait quand même apporter de la nouveauté d’où les arrivées de Stéphane Casard et Jean-Marc Kuentz. » Le premier sera l’entraîneur des gardiens, le second sera le bras droit du natif de Troyes.

Dans la suite de son propos, Thierry Laurey a avoué s’inspirer du passage de Christophe Galtier. Lors de son aventure à l’ASSE (2009-2017), le coach du LOSC modifiait son staff. « Le but n’était pas d’avoir des compétences largement supérieures, précise Laurey. Mais, je voulais apporter de nouveau discours, pour que tout le monde se remette en question. Je me rappelle de Christophe Galtier, à Saint-Étienne, qui changeait souvent les personnes autour de lui pour régénérer l’ensemble. »