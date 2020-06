RC Strasbourg – Mercato : Laurey vise une nouvelle pépite de L2

true

Toujours dans son optique de révéler les joueurs d’avenir, le RC Strasbourg vise Kelian Nsona (SM Caen).

Le RC Strasbourg est en pince pour Kelian Nsona. Le jeune offensif de 18 ans est une des plus promesses du SM Caen. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ailier droit a connu ses premières minutes en professionnel. Pascal Dupraz, entraîneur caennais, mise beaucoup sur l’international français U18.

Mais le talent est forcément pressé de goûter à la Ligue 1. Le RC Strasbourg apprécie les qualités de Nsona selon Santi FM, journaliste chez FootMercato.

Laurey veut trois recrues

En début de mois, Laurey exprimait sa volonté de recruter trois joueurs pour densifier son effectif : « On a perdu trois joueurs professionnels : Grimm, Corgnet, NDour et le petit Botella, très souvent blessé, qui n’a pu saisir sa chance. On a recruté en janvier le petit Chahiri du Red Star. On va recruter trois joueurs, ça n’est pas beaucoup mais au moins un ou deux devra nous apporter une plus-value et on tentera aussi peut-être un coup avec un jeune joueur. »

Ce jeune joueur pourrait donc bien être Kelian Nsona. Le RC Strasbourg, dixième de Ligue 1 cette année, veut en tout cas se montrer actif dans ce marché estival.