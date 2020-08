RC Strasbourg – Mercato : le point sur la situation de Jean-Ricner Bellegarde

true

S’il fait l’objet de quelques rumeurs ces derniers temps, Jean-Ricner Bellegarde (milieu, 22 ans) n’est absolument pas sur le départ au RC Strasbourg.

Ces dernières heures, une rumeur a fleuri sur les réseaux sociaux : Jean-Ricner Bellegarde (RC Strasbourg, 22 ans) serait tout proche d’un transfert à Galatasaray pour 2 M€. Que penser de ce bruit de couloir ?

Si l’avenir de l’ancien Lensois est encore susceptible d’évoluer lors du second Mercato et que le RCSA ne dira pas forcément non à un très gros chèque, un départ n’est pas à l’ordre du jour selon l’insider YohZe. D’abord parce que Jean-Ricner Bellegarde est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 et ne dispose d’aucun bon de sortie.

Ensuite parce que le natif de Colombes, recruté pour 2 M€ il y a un an, était un élément important du onze de Thierry Laurey l’an passé (30 matches, 1 but, 1 passe décisive). L’international Espoirs tricolore (3 capes) ne partira qu’en cas d’offre dépassant les 10 M€. Une somme que Galatasaray peut difficilement mettre sur la table cet été…