RC Strasbourg – Mercato : le successeur de Kenny Lala déniché au Téfécé ?

true

En cas de départ de Kenny Lala, le RC Strasbourg envisagerait de s’offrir le latéral droit du Toulouse FC, Kelvin Amian (22 ans).

Si l’effectif du RC Strasbourg ne devrait pas énormément évoluer à l’été 2020, il est quand même possible que quelques ajustements interviennent. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Kenny Lala (28 ans) dispose toujours d’un bon de sortie – l’un des rares octroyés par ses dirigeants – et pourrait en faire usage pour rejoindre un club européen.

Dans cette éventualité, le Racing tiendrait déjà son plan B. Selon l’insider YohZe, bien renseigné sur le Mercato, Strasbourg regarderait surtout du côté du Toulouse FC, relégué en Ligue 2, pour récupérer leur grand espoir Kelvin Amian (22 ans).

Disposant déjà d’une grosse expérience au plus haut niveau (120 matches, 1 but, 4 passes décisives), l’international Espoirs tricolore (16 capes) arrive en fin de contrat en juin 2021 avec son club formateur. Le Téfécé ne devrait pas se montrer trop gourmand sur l’indemnité de transferts. Un coup qui ne serait pas sans rappeler la venue d’Alexander Djiku un an plus tôt en provenance de Caen…