RC Strasbourg – Mercato : Pourquoi la piste Gonalons s’éloigne

À la recherche d’un nouveau projet, Maxime Gonalons (31 ans) se verrait bien retrouver la Ligue 1. Cependant, une arrivée au RC Strasbourg paraît illusoire.

Le RC Strasbourg veut trois recrues. C’est Thierry Laurey, entraîneur du RCSA, qui a donné le cap dans un récent entretien : « On a perdu trois joueurs professionnels avec Grimm, Corgnet, NDour. On a recruté en janvier le petit Chahiri du Red Star. On va recruter trois joueurs. Ça n’est pas beaucoup. Mais au moins un ou deux devra nous apporter une plus-value. On tentera aussi peut-être un coup avec un jeune joueur. »

Pour remplacer Jérémy Grimm (parti libre), le RC Strasbourg cible un milieu de terrain défensif. En prêt cette saison à Grenade, Maxime Gonalons veut quitter l’AS Roma. Le club romain verrait d’un bon oeil un départ. L’ancien de l’OL désire retrouver les pelouses de Ligue 1. Une affaire gagnant-gagnant qui n’aura pas lieu entre les parties prenantes.

Maxime Gonalons trop cher pour le RC Strasbourg

Avec plus de 300 matches de L1 à son actif, Maxime Gonalons a un vécu qui plaît à ses prétendants. Proposé à beaucoup de clubs du championnat de France, l’international français reçoit beaucoup de refus. Recalé par le RC Lens, le natif de Vénissieux a vu la porte alsacienne se refermait. Le RC Strasbourg a rapidement envoyé à la corbeille son curriculum vitae.

Selon Alsa’Sports, Maxime Gonalons souhaite toucher un salaire compris entre 270 000 et 290 000 euros brut par mois. Des émoluments qui exploseraient littéralement la masse salariale du RC Strasbourg. À ce prix-là, le milieu défensif aura des difficultés à connaître un rebond dans l’hexagone.