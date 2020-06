RC Lens – Mercato : la piste Gonalons recalée par la moitié de la Ligue 1 !

true

Proposé à de nombreux clubs de L1, Maxime Gonalons (Grenade, 31 ans) peine à attirer les offres. A l’instar du RC Lens, beaucoup sont freinés par le tarif.

Prêté par l’AS Rome à Grenade, Maxime Gonalons (31 ans) fait partie des grands animateurs de ce début de Mercato. Il faut dire que l’ancien capitaine de l’OL – dont la priorité est de rester en Espagne – ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait … Et il n’y a que peu de chances que son club actuel ne lève l’option d’achat.

Gonalons, bien trop lourd en salaire pour un club moyen de L1

Désireux d’anticiper une situation qui pourrait être compliqué, son agent Frédéric Guerra sonde le marché français. Comme le rapporte l’insider YohZe, Maxime Gonalons n’a pas été proposé qu’au RC Lens et à Dijon mais à quasiment tous les clubs de Ligue 1. Si le Caladois ne serait pas contre un retour en France, les équipes intéressées pour l’accueillir ne sont pas légions.

Le RC Strasbourg, le Stade Rennais ou encore Reims ont gentiment décliné cet option. Selon le site « Alsasports », le RCSA a décliné l’option à cause du paramètre économique. En effet, avec un salaire romain estimé à 3 M€ par an (entre 270 et 290 000€ brut par mois), Maxime Gonalons est bien trop cher pour le RC Strasbourg… Comme pour le RC Lens d’ailleurs.