RC Strasbourg – Mercato : Schneiderlin de retour en L1 ailleurs qu’en Alsace ?

true

Selon l’Equipe, Morgan Schneiderlin pourrait faire son retour en France. Non pas au RC Strasbourg, son club formateur, mais à Nice.

Il y a quelques semaines, Morgan Schneiderlin avait eu l’occasion de se confier sur son attachement toujours particulier au RC Strasbourg. Dans une interview accordée au club de Direct Racing, le milieu de terrain avait même évoqué ses envies de retour.

« Il faut être honnête, pour l’instant ce n’est pas réalisable. Mais peut-être un jour. Après j’ai toujours dit que je retournerai pas au Racing juste pour retourner au Racing. Si je le fais c’est que j’aurais quelque chose à apporter. Si je ne mets plus un pied devant l’autre, ça nuira plus au club et à moi-même qu’autre chose », estimait à l’époque le milieu international.

Transferts : Nice veut muscler son entrejeu avec Schneiderlin En quête d’expérience au milieu de terrain, Nice veut boucler l’arrivée de l’international français d’Everton Morgan Schneiderlin https://t.co/xu804diZUm pic.twitter.com/zZxUCob5tg — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 11, 2020

Quelques semaines plus tard, la question d’un retour en France se pose pour Schneiderlin, mais pas à Strasbourg. Selon l’Equipe, le milieu d’Everton serait sur les tablettes de Nice pour apporter de l’expérience dans l’entrejeu la saison prochaine. Un challenge qui tenterait le joueur alors que les premières négociations seraient positives. Selon le site du quotidien, ce dossier serait évalué entre 8 et 10 millions d’euros.