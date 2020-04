RC Strasbourg – Mercato : Schneiderlin met les choses au point sur un retour

true

Parti depuis 2008 du RC Strasbourg pour vivre une belle aventure en Angleterre, Morgan Schneiderlin n’a visiblement pas oublié le Racing.

S’il a surtout brillé en Angleterre (Southampton, Manchester United, Everton) ce qui lui a permis de connaître l’équipe de France, Morgan Schneiderlin est un produit du RC Strasbourg. Un club qu’il n’a jamais oublié même 12 ans après son départ.

Dans des propos accordés à l’émission Le Club de Direct Racing, le milieu alsacien a rappelé tout son attachement au club strasbourgeois. « Je suis toujours le Racing, depuis que je suis tout petit. Toute ma famille supporte le Racing. J’ai été baigné là dedans dès petit. J’ai suivi le Racing depuis mon départ à maintenant », a assuré le milieu français.

En revanche, Morgan Schneiderlin a été clair sur un possible retour. Le voir porter le maillot du RC Strasbourg, ce n’est pas pour tout de suite, et cela ne sera fera qu’à une condition très claire. « Il faut être honnête, pour l’instant ce n’est pas réalisable. Mais peut-être un jour. Après j’ai toujours dit que je retournerai pas au Racing juste pour retourner au Racing. Si je le fais c’est que j’aurais quelque chose à apporter. Si je ne mets plus un pied devant l’autre, ça nuira plus au club et à moi-même qu’autre chose. (…) On prendra année après année, on verra si je peux et c’est réalisable », a estimé le milieu international.