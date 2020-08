RC Strasbourg – Mercato : Simakan envoie un message séduisant à ses courtisans

true

Mohamed Simakan, le jeune défenseur du RC Strasbourg, est particulièrement courtisé. Il faut dire que son potentiel ne cesse de grandir.

Mohamed Simakan sera-t-il toujours un défenseur du RC Strasbourg à la mi-octobre ? Pour l’instant rien n’est moins sûr puisque les convoitises ne manquent pas autour du jeune alsacien. De nombreux clubs étrangers en plus de l’AS Monaco ne le lâchent pas d’une semelle.

Il faut dire que Simakan dispose d’un potentiel très intéressant combiné à un atout très recherché : sa polyvalence. On savait depuis de longs mois maintenant que Simakan était capable d’évoluer aussi bien dans l’axe de la défense que sur le côté droit. Mais voilà que ce dernier a démontré contre Dijon (3-0) de nouvelles aptitudes au milieu de terrain.

Simakan sait aussi jouer au milieu

De quoi augmenter un peu plus sa réputation de couteau suisse qui ne pourra que séduire un peu plus les clubs qui cherchent à le recruter. Le joueur, néanmoins, considère qu’il y a encore du travail à ce poste. « C’était presque une grande première puisque j’avais déjà joué au milieu un petit quart d’heure l’année dernière. C’était une bonne première je trouve, il va falloir progresser sur le placement. Il y avait des moments où il manquait des repères mais on essaie de s’ajuster avec les joueurs qui sont derrière », a analysé Simakan après la rencontre dans des propos à Vosges Matin.