RC Strasbourg – Mercato : Thierry Laurey envisage deux renforts en janvier

En quête d’un milieu et d’un attaquant, le RC Strasbourg va devoir jouer serré durant le Mercato d’hiver 2020. Une vente peut tout débloquer.



Les moyens :

Le Racing n’étant pas parvenu à s’offrir une épopée européenne avec la manne financière qui aurait pu en découler, le club alsacien n’a pas les moyens de faire des folies cet hiver. Néanmoins, Strasbourg compensera les départs (s’il y en a) avec l’argent récolté sur ceux-ci. Dans sa gestion en bon père de famille, Marc Keller, le président du RCSA, ne prendra aucun risque dans ses dépenses. L’objectif du club – dans l’attente d’un nouveau levier économique avec la rénovation de la Meinau – sera de cadrer ses dépenses pour finir une saison de plus avec des finances dans le vert.

Les besoins :

Le très suivi Mohamed Simakan ayant été prolongé (jusqu’en juin 2023) et revalorisé, le Racing peut se permettre de refuser les offres concernant le jeune stoppeur durant le mois de janvier. Pour Kenny Lala, comme l’été dernier, cela dépendra des clubs intéressés. Pisté en Angleterre et en Allemagne, Ludovic Ajorque devrait rester, sauf offre exceptionnelle. Rayon départs : il est quand même possible qu’une belle offre tombe pour l’un des jeunes milieux Youssouf Fofana ou Ibrahima Sissoko. C’est sans doute l’une de ces deux ventes qui pourrait déclencher le recrutement. Lionel Carole et Nuno Da Costa ne seront, de leurs côtés, pas retenus en cas d’offres.

Dans le sens des arrivées, Thierry Laurey souhaiterait s’attacher les services d’un milieu de terrain axial, le départ de Jonas Martin (Stade Rennais) n’ayant pu être compensé que par le décevant Sanjin Prcic. Le Racing sera également à l’affût d’une belle opportunité offensive, pas forcément un attaquant axial.

Les premières pistes : Mustapha Bundu (Aarhus GF, 22 ans), Isak Boussouf (ES Sétif, 18 ans), Majeed Waris (FC Porto, 28 ans), Bastien Toma (FC Sion, 20 ans).