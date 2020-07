RC Strasbourg – Mercato : un club espagnol ne lâche pas Djiku

true

Récent promu en Liga, Cadix est intéressé par les services d’Alexander Djiku. Le défenseur central du RC Strasbourg est sous contrat jusqu’en 2023.

Pilier du RC Strasbourg et de Thierry Laurey, Alexander Djiku attire les intérêts. Âgé de 25 ans, le défenseur central sort d’une saison pleine en Alsace. Il a participé à 25 rencontres de Ligue 1 la saison passée.

Sous contrat jusqu’en 2023, Dijku est même suivi en dehors des pelouses françaises. Dans un entretien accordé à France Football, Quique Pina, président de Cadix, s’est publiquement dit intéressé par les qualités du natif de Montpellier. « Oui. J’ai essayé de faire venir Alexander Djiku, c’est un dossier sur lequel je travaille toujours. »

Il faut dire que les ex-défenseurs centraux du championnat français ont la cote en Liga. Séville peut en témoigner avec une association Diego Carlos (FC Nantes) et Jules Koundé (Girondins). Néanmoins Cadix, récent promu en Liga, n’aura pas les moyens de miser gros sur ce mercato. « Je parle de joueurs qui ont la possibilité de venir en prêt car ce sont des joueurs qu’on ne peut acheter, concède Quique Pina. Si les clubs sont intelligents, ils peuvent comprendre qu’un prêt d’un an ou deux en Espagne peut être bon pour eux, et pour le joueur.

Puis, Quique Pina termine. « Tous les joueurs que j’ai attirés de France n’ont jamais dit non au football espagnol. Je pense que le joueur français voit d’un bon œil le football espagnol. Tous les facteurs nous permettent de les attirer facilement. » Si Djiku pourrait être enclin à rejoindre l’autre côté des Pyrénées, on voit mal le RC Strasbourg lâcher en prêt un des cadres de son groupe professionnel.