RC Strasbourg – Mercato : un jeune stoppeur déniché à Nordsjaelland ?

Depuis que son RC Strasbourg est remonté en Ligue 1, Marc Keller apprécie d’articuler son Mercato sur de jeunes joueurs. Des prospects dans la lignée de Bellegarde, Mothiba, Fofana ou Sissoko que le club alsacien valorise dans l’espoir de toucher le jackpot à l’avenir.

Si l’on en croit le média belge « Nieuwsblad », il semblerait qu’un nouveau joueur de ce type soit dans le viseur du RCSA : Abdul Mumin (Nordsjaelland, 21 ans). Suivi par plusieurs clubs de Jupiler League, le défenseur ghanéen présente l’avantage d’arriver en fin de contrat en juin prochain.

Inconnu du grand public et issue de la « Right to Dream Academy », Mumin a fait toutes ses gammes au Danemark. D’abord dans les équipes de jeunes de Nordsjaelland puis en prêt à Köge (janvier-juin 2018). Cette saison, il a disputé 16 rencontres de Superliggaen.