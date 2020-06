RC Strasbourg – Mercato : un joueur a signé en catimini au Stade de Reims

true

Non conservé au RC Strasbourg, Louis Pelletier (20 ans) rebondit déjà en France. Le gardien s’est engagé avec le Stade de Reims.

Un départ de plus au RC Strasbourg. Après Ndour, Grimm et Corgnet, Louis Pelletier (20 ans) vient de dévoiler son départ. Le jeune gardien s’est confié à Alsasport sur son aventure alsacienne : « Le RC Strasbourg c’est un club qui m’a fait énormément grandir et j’aurais aimé m’inscrire dans la durée au club. Mais c’est le foot, le club a estimé qu’il ne voulait pas continuer à travailler avec moi. Mais, je ne regrette rien de mon passage au Racing. »

Arrivé à l’intersaison 2017 du Sporting Club Bastia, le gardien numéro 4 est resté aux portes d’un contrat professionnel. Forcément un regret pour Pelletier qui nourrissait des ambitions élevées : « Mon regret je pense, c’est de ne pas avoir signé professionnel mais sinon j’ai passé trois années incroyables. Mais, j’ai pas mal de souvenirs. J’ai rencontré des personnes incroyables que ce soit sur ou en dehors du terrain. C’est un sentiment de joie d’être passé par ce club et cette ville. »

Louis Pelletier a déjà trouvé un point de chute après avoir digéré sa déception : « Je me suis engagé avec Reims. Je pense que c’est un club qui peut me faire passer des paliers pour pouvoir continuer ma progression. C’est un club qui est sain. J’ai hâte de reprendre sous de nouvelles couleurs. Je suis content d’avoir retrouvé un club aussi vite surtout dans cette période compliquée pour le football. »

Strasbourg attend trois renforts au mercato

L’entraîneur du Racing, Thierry Laurey a annoncé la couleur du marché estival : « On va recruter trois joueurs, ça n’est pas beaucoup mais au moins un ou deux devra nous apporter une plus-value et on tentera aussi peut-être un coup avec un jeune joueur. » Le club alsacien veut se renforcer pour continuer à grandir au sein de la Ligue 1. Pour rappel, le RC Strasbourg a terminé la saison au 10e rang en championnat.