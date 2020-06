RC Strasbourg – Mercato : un poids lourd de Liga joue la montre pour Simakan

true

Auteur d’une saison pleine au RC Strasbourg, Mohamed Simakan (20 ans) est sur les tablettes de clubs espagnols. Valence devrait lui attendre avant d’agir.

La paralysie liée au Covid-19 rend incertain le futur mercato estival. Alors que la Liga reprend ce soir, Valence attendra de finir son championnat avant de tenter une approche auprès du RC Strasbourg pour Mohamed Simakan (20 ans). Selon El Desmarque, le Valencia FC souhaite étudier la situation réelle du club, notamment au niveau financier, avant de réaliser des emplettes.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le RCSA, Simakan a participé à 19 rencontres de Ligue 1. Thierry Laurey, le coach strasbourgeois, a montré toute sa confiance au natif de Marseille. Son potentiel a attiré l’attention de clubs huppés. En Espagne, Séville et le Betis Séville, en plus de Valence, gardent des yeux sur son profil.

Pas d’offres pour Simakan, pour le moment

Marc Keller, le président du RC Strasbourg, a réagi sur les dossiers chauds du mercato strasbourgeois. Forcément, il s’est exprimé à propos de la situation de Simakan : « Il intéresse beaucoup de clubs et certains intérêts sont très forts, des formations se sont renseignées directement auprès de nous. Mais on n’a pas eu d’offre concrète pour l’instant. On serait heureux qu’il reste », a confié Keller à l’Equipe.

Fin mai dernier, Simakan s’était confié à Téléfoot. Il souhaitait confirmer une saison de plus au haut niveau au sein de son club formateur : « Pour l’instant, je préfère me concentrer sur Strasbourg parce qu’au jour d’aujourd’hui, je suis ici et je trouve que tout me va bien ici. Il faudra continuer comme ça sur cette lancée. Ma priorité, c’est de rester à Strasbourg et prouver, avec l’année de la confirmation. » Mais depuis, les intérêts ont été plus pressants pour une des plus belles promesses de La Meinau.