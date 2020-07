RC Strasbourg – Mercato : un proche de Simakan confirme que l’été sera agité

true

Mohamed Simakan, le défenseur du RC Strasbourg, va représenter un des gros enjeux du Mercato du côté de l’Alsace.

Comme chaque saison, le RC Strasbourg a effectué un gros travail de fond en préparant son Mercato. Le club alsacien, dont la réussite est reconnue en la matière de transferts depuis sa remontée, doit néanmoins composer avec un dossier compliqué : le cas Mohamed Simakan.

Révélé la saison dernière, le défenseur présente un profil jeune (20 ans) et polyvalent qui est forcément recherché sur le marché. Et si un homme le connaît bien, c’est bien Ismaël Bangoura, l’ancien attaquant du FC Nantes ou du Stade Rennais, qui n’est autre que son demi-frère. « Je l’ai vu grandir depuis 10 ans. Je le considère comme mon fils. Il a passé sa jeunesse à Marseille, pendant les vacances on passait du temps ensemble. C’est une fierté quand je vois un petit évoluer comme ça », confie Bangoura dans une interview accordée à Onze Mondial.

Par ailleurs, Bangoura confirme que de nombreux convoitises entourent déjà le défenseur strasbourgeois. « Je croise les doigts pour lui, j’espère qu’il va avoir une bonne carrière, en tout cas il a l’avenir devant lui. En plus c’est un défenseur polyvalent. J’espère qu’il rejoindra un grand club, je sais que pas mal d’équipes le suivent ». De quoi promettre quelques nuits compliquées de réflexion dans les semaines à venir.