RC Strasbourg – Mercato : un remplaçant tapi dans l’ombre de Thierry Laurey ?

Si Thierry Laurey réalise un très bon travail du côté du RC Strasbourg, la question de sa prolongation de contrat n’a pas encore été tranchée.

Alors que la saison du RC Strasbourg est en pause, une question va devenir de plus en plus épineuse pour le club alsacien. Thierry Laurey arrive en effet en fin de contrat avec son club et pour le moment, la signature n’est pas proche d’être entérinée.

Que ce soit Marc Keller comme Thierry Laurey, les deux hommes ont tous les deux affiché une certaine confiance sur la suite de la collaboration. Mais tant que la signature ne sera pas en bas du contrat, les doutes peuvent encore être permis.

D’autant plus que si l’on en croit l’insider Mohamed Toubache-Ter, une solution de rechange existerait déjà si aucun accord n’était trouvé avec Laurey. Jocelyn Gourvennec, libre de tout contrat, serait une ombre qui planerait « timidement mais sûrement » au dessus du RC Strasbourg…