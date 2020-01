RC Strasbourg – Mercato : un vrai jackpot en vue pour Simakan ?

Avec un début de saison où il a fait figure de révélation, Mohamed Simakan s’est déjà révélé comme une valeur sûre du RC Strasbourg. Capable de jouer arrière droit mais désormais installé dans l’axe central, Simakan n’a pas mis longtemps à susciter des convoitises.

Depuis quelques jours, il est établi que Simakan intéresse l’Atalanta Bergame, qualifié en huitièmes de finale de Ligue des champions. Le club italien dispose en prime d’une belle manne financière depuis la vente de Kulusevski à la Juventus Turin.

Mais voilà que d’autres clubs pourraient permettre de faire grimper sensiblement les enchères. Lr journaliste du Guardian Ed Aarons annonce en effet sur Twitter que Southampton, Watford et Crystal Palace suivraient également Simakan. Ce dernier estime d’ailleurs un transfert du joueur à 25 millions d’euros. De quoi laisser espérer une très belle rentrée d’argent pour le RC Strasbourg qui aura du mal à refuser de telles offres pour son joueur.

Southampton, Watford and Palace interested in signing defender Mohamed Simakan from Strasbourg. The teenager is valued at €25m

— Ed Aarons (@ed_aarons) January 3, 2020