RC Strasbourg – Mercato : une offensive anglaise se concrétise pour Sissoko ?

Depuis le début de saison du RC Strasbourg, Ibrahima Sissoko fait partie des pions importants de Thierry Laurey avec notamment 12 titularisations en Ligue 1. Les performances du joueur attisent d’ailleurs des intérêts depuis quelques temps.

Début novembre, The Sun dévoilait déjà l’intérêt de Newcastle pour le milieu de terrain strasbourgeois. Si à l’époque Kader Mangane avait réfuté toute proposition concrète, il se pourrait que la donne change rapidement.

En effet, Direct Racing cite des sources anglaises qui annoncent que Newcastle devrait soumettre une offre au RC Strasbourg autour des 10 millions de livres (12 millions d’euros). A voir désormais quelle sera la position du club alsacien dans ce dossier.

A deal of around £10m is being touted for the 22 year-old.

Strasbourg signed him for £1.8m in summer 2018. He was instantly installed into the starting line-up and in a superb first season, helped win the Coupe de la Ligue and qualify for the Europa League. [Chronicle]#NUFC https://t.co/yjQXu58mfB

— NUFC Gallowgate (@NUFCgallowgate) January 1, 2020