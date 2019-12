RC Strasbourg – Mercato : une réunion décisive va se tenir entre Marc Keller et Thierry Laurey

false

Marc Keller, le président du RC Strasbourg, a annoncé qu’il allait bientôt recevoir Thierry Laurey pour évoquer son avenir.

Dans une interview accordée à France Bleu Alsace, le président du RC Strasbourg Marc Keller a évoqué le Mercato du Racing. « Nous avons un effectif sérieux mais on est toujours ouvert pour renforcer l’équipe si on peut, a confié l’ancien joueur. A priori, il pourrait y avoir un ou deux départs sur des joueurs qui ne jouent pas. Pourquoi pas un départ d’un joueur qui est très sollicité si on a une proposition importante. On ne l’a pas fait en juillet et en août parce qu’on voulait absolument se qualifier pour la coupe d’Europe ».

Kenny Lala, le joueur « très sollicité » en question, pourrait donc voir la porte s’ouvrir.

Par ailleurs, Keller s’est aussi exprimé sur l’avenir de son coach Thierry Laurey et d’une éventuelle prolongation de l’ancien montpelliérain.« On n’a pas encore discuté de ça parce qu’on a eu plusieurs semaines très compliquées avec des matches tous les trois jours. Mais on fera le point tranquillement prochainement comme on l’a toujours fait avec Thierry ».