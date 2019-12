RC Strasbourg – Mercato : Matz Sels à l’affût d’une offre

false

Arrivé au RC Strasbourg en juillet 2018, le gardien belge Matz Sels (27 ans) a entamé sa seconde saison en Alsace mais il n’écarte pas de la quitter à l’avenir.

Le RC Strasbourg a bien redressé la barre. Dans les profondeurs du classement de L1 pendant une bonne partie de la première moitié de saison, le club alsacien est parvenu à la trêve hivernale avec une plus rassurante 11e place et enfin des résultats loin de la Meinau.

Matz Sels a toujours cru en la bonne étoile qui plane sur le RC Strasbourg, lui qui est comme chez lui depuis son arrivée en juillet 2018. Malgré son bien-être en Alsace, le gardien belge (27 ans) reste attentif au marché et n’exclut pas un départ en 2020.

« Si nous recevons une belle offre, je la considérerai »

« Je ne suis pas arrivé en me disant que c’était une parenthèse d’une saison. Je me suis fait connaître l’an passé. Je dois maintenant confirmer. J’ai une relation spéciale avec le club, les fans, la ville. Tout me poussait à prolonger lorsqu’on me l’a proposé […] Si nous recevons une belle offre, je la considérerai. Mais je suis trop bien ici pour forcer un départ », a expliqué à DH.be Selz, sous contrat au RC Strasbourg jusqu’en juin 2024.