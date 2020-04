RC Strasbourg : Mitrovic lance une requête au foot français

true

Le capitaine du RC Strasbourg Stefan Mitrovic considère que l’heure doit être à l’union sacrée en France face à la crise sanitaire, y compris pour les clubs de Ligue 1…

La Ligue 1, cette saison, c’est fini. Au RC Strasbourg, Stefan Mitrovic ne cache pas sa déception. « Je suis surpris car beaucoup disaient que le championnat allait reprendre et qu’il fallait juste réorganiser le calendrier, a confié le Serbe sur Direct Racing. C’est un gros coup derrière la tête. Il y a de la frustration et de la tristesse. C’est compliqué de passer six mois sans jouer au foot. »

« Il faut rester unis »

Le capitaine alsacien estime toutefois que la priorité, c’est la santé de tous. « Ce sera une période difficile pour le football français, il faut rester unis. Chaque personne de son côté doit aider son club. Beaucoup de joueurs sont en fin de contrat et c’est triste de finir comme ça avec eux, j’ai une pensée pour eux. On doit regarder devant nous et espérer que la vie reprenne normalement. On verra ce qu’il se passera pour le football. Il faudra observer ce qu’il se passera dans les autres championnats. J’ai vu que dans plusieurs pays européens ils veulent poursuivre le championnat. Ce sera encore plus difficile à encaisser si les autres peuvent reprendre et que notre côté nous devrons regarder les matchs à la TV. La seule chose que nous pouvons faire, c’est rester unis. »