RC Strasbourg, OL : Garcia a essayé de chiper la dernière prise de Laurey

true

Thierry Laurey, l’entraîneur du RC Strasbourg, a remodelé son staff en prévision de la saison prochaine. Avec notamment l’arrivée de Stéphane Cassard.

Confronté à quelques départs et à l’envie de redonner du sang frais à son staff, l’entraîneur du RC Strasbourg Thierry Laurey a opéré quelques changements en interne. Après une longue expérience comme entraîneur des gardiens à l’OM, Stéphane Cassard va débuter une nouvelle aventure en Alsace.

Ancien portier du RC Strasbourg durant de longues années, Stéphane Cassard est visiblement ravi de ce retour en Alsace qu’il avait apparemment dans un coin de sa tête. « C’est vrai, car c’est l’un des clubs où j’avais envie d’exercer. Après quelques belles expériences, dont celle, plus longue, à Marseille (2014-2019), c’était le bon moment », a expliqué le portier dans les colonnes de l’Alsace.

⚽️ Relancé en dernière minute par l’@OL, l’ex-portier strasbourgeois Stéphane #Cassard est resté fidèle à la promesse faite aux dirigeants du @RCSA d’y revenir comme entraîneur des gardiens pour les deux prochaines saisons. Son interview ➡️ https://t.co/EzgzwSKJvk 📸 Laurent Réa pic.twitter.com/n1h7XXKdYb — DNA Sports (@LesSportsDNA) June 3, 2020

Stéphane Cassard en a d’ailleurs profité pour glisser une petite confidence. Selon lui, le coach de l’OL Rudi Garcia a tenté au dernier moment de convaincre l’entraîneur des gardiens de rejoindre les Gones et non l’Alsace. « Je n’ai rien à cacher : juste avant l’officialisation de mon retour à la Meinau, Lyon m’a approché. Rudi m’a appelé. Mais je n’ai pas changé d’avis. Pour deux raisons : un, j’avais donné mon accord et ma parole au Racing : deux, le projet strasbourgeois me tenait vraiment à cœur. Connaître les autres membres du staff, la direction et le club a également accéléré la prise de décision, c’est évident », a confié Cassard.