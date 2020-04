OM, LOSC – Mercato : Thomasson (RC Strasbourg) a une certitude pour son avenir

true

Adrien Thomasson, le milieu de terrain du RC Strasbourg, profite de la période actuelle pour se livrer à une véritable introspection.

Durant cette période de confinement, le milieu du RC Strasbourg Adrien Thomasson est au centre de l’actualité. Ses belles performances lui valent un intérêt grandissant de l’OM mais aussi du LOSC. Mais comme il l’a confié à France Football, la question du Mercato n’occupe pas son esprit pour le moment.

En revanche, le milieu strasbourgeois réalisé à l’occasion de cette coupure à quel point le football est précieux pour lui. « Cette période si particulière me pousse à réfléchir. Depuis une dizaine d’années, je vis pour le foot, c’est ma passion. Et, là, j’en suis privé ! La voix du coach me manque, les échanges avec Dimitri Liérand et Ludovic Ajorque, mes voisins de vestiaire, aussi, tout comme le plaisir de s’entraîner ».

Thomasson confie donc à l’hebdomadaire avoir fait un vrai travail sur lui-même au point d’acquérir une certitude très claire pour son futur. « Cette crise me sort de mon cocon de footballeur professionnel et me fait réaliser combien j’aime mon métier. Je réfléchis beaucoup, je fais un point sur moi-même. Ce satané virus renforce mon amour pour le jeu. Je n’ai que vingt-six ans, mais cette inactivité me pousse à cogiter sur mon après-carrière. C’est certain, je resterai dans ce milieu, comme entraîneur ou directeur sportif. »