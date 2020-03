RC Strasbourg : Thomasson raconte son ennuyeux quotidien

true

Retourné chez lui, en Savoie, pour échapper à l’épidémie de coronavirus frappant durement le grand Est, Adrien Thomasson s’est exprimé par téléphone sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. Ce grand passionné de football, même à la télévision, a expliqué combien la période de confinement était dure à vivre pour lui…

« Je ne vais pas vous mentir, les journées sont assez longues en ce moment. On essaye de s’occuper un peu comme on peut, on essaye de faire du sport mais c’est pas du tout le même quotidien qu’habituellement. On essaye de garder la forme. On s’est entraînés collectivement pour la dernière fois samedi matin. Il était alors question de reprendre le 23 mars. Pendant huit jours, on avait un programme à respecter, avec pas mal de courses, de renforcement musculaire. En tout cas, oui, on est suivis. »

ℹ️ Parce que les journées peuvent être longues, le Racing met à votre disposition sur son site internet coloriage, cahier de vacances et bricolages pour occuper petits et grands ! 👩‍👩‍👧

Retrouvez-les ici ⬇️https://t.co/K9ZBzLtZct — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 17, 2020

« Si on a la possibilité, bien sûr qu’il faut terminer le championnat. Mais si la situation s’éternise, il faut prendre les résultats au soir de la 28e journée. Mais c’est une question compliquée, on sera à l’écoute de ce que dira la Ligue. »