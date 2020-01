RC Strasbourg : un attaquant convoité rend Thierry Laurey méfiant

false

Le RC Strasbourg a réussi à conclure la phase aller de Ligue 1 à la onzième place après un début de championnat compliqué. Une bonne forme que les Alsaciens ont envie de prolonger en 2020. En conférence de presse, Thierry Laurey a d’ailleurs donné le ton. « L’objectif, aujourd’hui, c’est de continuer sur notre dynamique. Le bilan comptable, on le fera en fin de saison. Si on arrive à avoir 30 points après 20 journées, ce serait vraiment très bien. Et c’est ce qui nous intéresse », a confié le coach strasbourgeois dans des propos relayés par le compte Twitter du club.

Le coach strasbourgeois aborde néanmoins ce déplacement à Metz avec beaucoup de méfiance. Notamment car il faudra museler Habib Diallo, le buteur messin dans une telle forme que Chelsea aurait formulé une offre pour l’enrôler. « On se méfie toujours de nos adversaires. On sait que ça va être un match difficile. Historiquement, les déplacements du Racing à Metz sont toujours compliqués. Le FC Metz a un attaquant très performant. On en avait fait les frais au match aller. Ils ont la capacité à se projeter rapidement. Il y a aussi du répondant sur le plan athlétique », a détaillé Laurey.

Même s’il sera privé de plusieurs forces vives, le coach strasbourgeois compte néanmoins sur la fraîcheur des joueurs présents. « On a eu le temps de récupérer après Reims. On va aligner la meilleure équipe possible demain même si on a un peu moins de solutions en ce moment », a conclu l’entraîneur de Strasbourg.