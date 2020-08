RC Strasbourg : un buteur en feu en met plein les yeux de Thierry Laurey

false

L’entraîneur du RC Strasbourg Thierry Laurey se réjouit du retour en forme d’Idriss Saadi, buteur contre le Montpellier HSC, le Dijon FCO et le FC Metz lors de la préparation estivale.

Le RC Strasbourg n’est pas sorti d’affaire. Alors que le RCSA doit débuter sa saison de L1 à Lorient ce dimanche (15h), Thierry Laurey a enregistré le retour à l’entraînement collectif de huit des neuf joueurs dépistés positifs au Covid-19. Ceux-ci ont respecté une quatorzaine stricte avant d’être testés négatifs lors des derniers examens pour être autorisés à retrouver l’équipe.

Dans cette équipe figure un joueur en pleine forme à l’heure d’attaquer cette nouvelle saison : Idriss Saadi. À 28 ans, l’ancien attaquant de l’ASSE réjouit son coach grâce à son réalisme durant la préparation estivale.

Laurey très satisfait de retour de Saadi

« Idriss, c’est un chasseur de buts, un finisseur toujours bien placé dans la surface. Je suis très content de le voir revenir à ce niveau, savoure Laurey dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Il est passé par des moments difficiles, entre sa blessure au genou et son prêt à Bruges. Mais il a cravaché et n’a jamais rien lâché. Il marque depuis la reprise. Et quelqu’un qui marque, c’est toujours quelqu’un qui a une chance. Il faut qu’on arrive à marier les qualités de nos joueurs. C’est une histoire de système, de coordination, de synchronisation. C’est là où quelquefois, on a peut-être besoin d’un joueur qui participe un peu plus au jeu. »