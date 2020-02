RC Strasbourg : un taulier de Laurey reste serein face à la concurrence

false

Avec Mitrovic, Simakan, Lamine Koné et Djiku, Thierry Laurey a le choix pour composer la défense du RC Strasbourg. Et ce d’autant plus que le dernier nommé n’a pas caché sa réserve à dépanner régulièrement au milieu.

Mais cette abondance de biens ne semble pas inquiéter outre mesure Lamine Koné présent en conférence de presse. Le stoppeur alsacien s’est montré très serein. « On est 4 défenseurs centraux. Ensuite, c’est au coach de faire ses choix. Je n’ai aucun soucis avec cela », a expliqué Koné.

Le défenseur strasbourgeois semblait bien plus concentré sur l’importance d’une belle performance contre Amiens ce samedi. « On veut avant tout gagner ce match. Il peut nous faire basculer du très bon côté, pour le maintien d’abord, puis pour avoir des ambitions. Pouvoir compter 40 points après 26 journées, ce n’est pas rien. À l’aller, c’était notre première victoire à l’extérieur. Un très beau succès sans prendre de buts. Ça a été un tournant dans notre saison. Amiens sera certainement revanchard . Il faudra se méfier et être très attentifs. Ils viennent de marquer 4 buts au PSG. Offensivement, ils sont en confiance. Ça se jouera sur des détails ».