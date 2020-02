RC Strasbourg : Laurey veut profiter d’Amiens pour franchir un cap marquant

false

Avec sept points pris lors des trois derniers matchs comprenant un bon nul ramené de l’OL (1-1), le RC Strasbourg est en forme. Thierry Laurey espère donc que la dynamique va se prolonger face à Amiens ce samedi (20h).

Un succès face au club picard, à domicile, permettrait à Strasbourg d’atteindre le total de 40 points. Un score toujours important pour un candidat au maintien en début de saison, qui est déjà sur la voie d’un avenir prolongé dans l’élite. « Notre objectif principal, c’est d’abord d’atteindre ces 40 points. C’est toujours une barre symbolique. Si on a ce total demain au coup de sifflet final, on sera les plus heureux du monde », a prévenu Laurey devant la presse.

🎙️ Thierry #Laurey : « Notre objectif principal, c’est d’abord d’atteindre ces 40 points. C’est toujours une barre symbolique. Si on a ce total demain au coup de sifflet final, on sera les plus heureux du monde. »#RCSAASC pic.twitter.com/riEtkc3daq — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) February 21, 2020

Néanmoins, le coach alsacien semble convaincu que la partie ne sera pas aussi simple qu’à l’aller, où Strasbourg avait largement dominé les Picards (4-0). « Quelque soit le score, Amiens nous a toujours posé des problèmes. Il faudra être vigilants face à cette équipe qui sort de deux matches nuls face au PSG et Lyon. Amiens va lutter jusqu’au bout et s’en donne les moyens. Ils produisent un jeu de qualité. Ils ont peut-être une crise de résultats mais dans la manière c’est plutôt intéressant. À l’aller, le score avait été un peu sévère. On méritait de l’emporter mais peut-être pas 4-0 », a expliqué Laurey dans des propos relayés par le compte Twitter du club.