RC Strasbourg : Waris affiche ses premières limites

Le RC Strasbourg est tombé sur le même os que le PSG en Ligue 1. Devant le SC Amiens, qui avaient tenu tête aux champions de France voilà dix jours (4-4), les hommes de Thierry Laurey n’ont pu prendre qu’un point en n’ayant tout de même pas marqué ni même encaissé le moindre but.

Pierre Ménès a livré son analyse de la rencontre et a mis l’accent sur les manques des Strasbourgeois dans le dernier geste. « Strasbourg et Monaco, qui avaient l’occasion de venir se mêler à la lutte pour la 3e place, ont dû se contenter du point du match nul. Le Racing n’a pu faire mieux que 0-0 face à Amiens. Emmenés par Thomasson et Ajorque, les Alsaciens ont dominé la rencontre et ont eu les occasions pour l’emporter mais ont soit fait briller Gurtner, soit manqué de réalisme », a décrypté le consultant de Canal+ sur son blog.

Waris a manqué de simplicité

Le cas de Majeed Waris n’est pas évoqué par Pierre Ménès. Pourtant, l’attaquant ghanéen n’a pas vraiment brillé face au SCA alors qu’il est pourtant censé être LE joueur capable de forcer la décision dans ce genre de match fermé. « Ses accélérations enflamment la Meinau mais n’ont pas débouché sur grand-chose, si ce n’est de provoquer le carton jaune de Zungu (27e). Il est volontaire mais a manqué de simplicité », a ainsi relevé L’Équipe en lui attribuant la note décevante de 5.