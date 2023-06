Real Madrid – Mercato : après Benzema et CR7, l'Arabie Saoudite vise 4 stars mondiales... Et un joueur du RC Lens !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Si le pays du Golfe a raté Lionel Messi, lequel a préféré l'Inter Miami et la vie floridienne pour sa famille, cela ne bride pas pour autant les ardeurs de l'Arabie Saoudite, désireuse d'organiser le Mondial 2030 et qui planche en attendant sur un championnat domestique largement amélioré.

Di Maria, Ramos, Busquets, Alba … et Seko Fofana les prochaines cibles ?

Ainsi, comme le rapporte Ekrem Konur, la Saudi Pro League a quatre nouvelles étoiles dans son viseurs... Pour les quatre plus gros clubs du pays (Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal et Al-Nassr) : Angel Di Maria (35 ans), en fin de contrat à la Juventus, Sergio Ramos (37 ans), qui n'a pas prolongé au PSG, Sergio Busquets (34 ans), qui a fait le choix de partir du FC Barcelone... Et Jordi Alba (34 ans), lequel sera libéré de sa dernière année de contrat s'il trouve un club.

?Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal and Al-Nassr are interested in Ángel Di María, Jordi Alba, Sergio Busquets and Sergio Ramos.?￰゚ヌᄋ?￰゚ヌᄌ?￰゚ヌᆭ pic.twitter.com/3dwFl7fuWN — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 8, 2023

Consultant pour la Chaîne L'Equipe et ancien dirigeant de club, Gilles Favard a également fait savoir que Seko Fofana (28 ans), auteur d'une énorme saison avec le RC Lens, faisait également partie des joueurs ciblés par l'Arabie Saoudite.