Reims gagne à Nantes, Toulouse tenu en échec par Le Havre

Trois nouveaux matches de la 11e journée de Ligue 1 viennent de se terminer et la sécheresse au niveau des buts se confirme ! Seulement trois ont été inscrits cet après-midi, l'un à Nantes en faveur de Reims (1-0) et deux au Stadium où Toulouse et Le Havre (1-1) n'ont pas réussi à se départager. Il n'y en a pas eu à la Meinau entre Strasbourg et Clermont (0-0). A la Beaujoire, les Champenois ont réalisé un gros coup grâce à Ito (75e), qui leur permet de passer devant Lille à la 4e place.

Strasbourg fait une bonne affaire malgré son nul

Le TFC a ouvert la marque par Dallinga (49e), qui avait manqué un pénalty en première période, mais s'est fait rejoindre sur la fin par Bayo (82e). Les deux formations gagnent une place et sont désormais respectivement 11e et 12e de L1. Malgré son nul, Strasbourg gagne deux places et est désormais 13e. A signaler que Lyon, lanterne rouge du championnat, compte désormais six points de retard sur le barragiste et sept sur le premier non relégable !

𝗟𝗘 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 !!!!!



Cela fait du bien d'écrire ça !!!! Y avait longtemps !!!

Mohamed Bayo fait son numéro dans la surface et égalise pour le HAC !!! (82e)#TFCHAC | 1⃣-1⃣ pic.twitter.com/0WpTYounTv — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) November 5, 2023

