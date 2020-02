Angers – Stade de Reims (1-4) : Caillot voit déjà un bénéfice immédiat du Mercato

false

C’est avec le sourire que le Stade de Reims achève ce week-end puisque les Champenois ont ramené un succès important sur la pelouse d’Angers (4-1). Une victoire où les attaquants se sont donc mis en évidence.

Et à en croire le président Caillot, ce n’est pas pour rien. Le jeune Touré, arrivé début janvier, a débloqué son compteur. Mais le boss du club champenois a surtout estimé que l’arrivée de Kaj Sierhuis, attaquant arrivé en provenance de l’Ajax et absent hier, a eu son petit effet. « On a beaucoup été décrié sur nos attaquants, il faut croire que l’arrivée d’un attaquant a tout de suite transformé l’équipe même s’il n’était pas avec nous », a glissé Caillot avec le sourire dans les colonnes de l’Union.

Plus généralement, le président rémois a souligné la belle performance des siens, qui avaient peut-être un petit supplément d’âme. « C’est une belle soirée, et je pense qu’il y avait Raymond Kopa au dessus de nous, et qu’il nous a poussés pour qu’on ait la réussite qu’on a pas d’habitude. C’est très intéressant. On a joué jeune ce soir (hier) et on a vu qu’on pouvait faire confiance à la jeunesse que nos équipes ont recrutée ces derniers temps ».