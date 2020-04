Stade de Reims : Abdelhamid, deux stats confirment son statut de taulier

true

L’indéboulonnable Yunis Abdelhamid domine deux stats cette saison chez les joueurs du stade de Reims.

Le Stade de Reims est en deuil depuis dimanche et l’annonce de la mort de Bernard Gonzalez. Positif au coronavirus, le médecin du club s’est donné la mort et a justifié son geste notamment en raison de son état de santé. « C’était quelqu’un de jovial, humain, avec lequel il était facile de s’isoler pour parler et se confier à propos d’autres choses que du foot, a confié Yunis Abdelhamid, dans L’Equipe. Ce sport, c’était sa vie. C’est comme si je venais de perdre un membre de ma famille. »

5 – Tops de Reims en Ligue 1 2019/20 : ⚽️ Buts – Dia (7) 🎯 Passes décisives – Chavalerin (3) ⚡️ Dribbles réussis – Doumbia (41) 🦾 Duels gagnés – Abdelhamid (169) 🌪️ Ballons récupérés – Abdelhamid (140) Champagne. 🍾@StadeDeReims pic.twitter.com/geul71STVB — Optajean (@OptaJean) April 2, 2020

Le capitaine rémois, lui, enchaîne une nouvelle saison pleine et ses stats le prouvent. L’agence Opta, qui analyse club par club les joueurs qui portent leur équipe cette saison, révèle en effet qu’il est le joueur rémois qui a gagné le plus de duels jusqu’ici (169) et celui qui a récupéré le plus de ballons (140).