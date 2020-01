Stade de Reims : Abdelhamid n’est pas le joueur préféré des supporters rémois !

false

Le site Reims VDT qui a eu l’idée d’inviter les supporters rémois à élire le meilleur joueur de la décennie 2010-19. Et le résultat a été divulgué hier : c’est Diego Rigonato, l’ancien milieu offensif, qui arrive en tête des suffrages.

🔴⚪️ Les Années 2010 – Stade de Reims ➡️ Le résultat du Meilleur Joueur : 🥇 Diego

🥈 Krychowiak

🥉 Abdelhamid pic.twitter.com/OQTEABLsbn — Reims VDT (@reimsvdt) January 4, 2020

Le Brésilien, auteur de 28 buts pour le Stade de Reims entre 2012 et 2018, devance l’ancien capitaine Grzegorz Krychowiak. Et Yunis Abdelhamid se classe 3e. Un vote qui montre une fois de plus la grosse côte de popularité de l’emblématique défenseur marocain de 32 ans aux yeux du public rémois.