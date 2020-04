Stade de Reims : Caillot fait une révélation capitale pour le Mercato

true

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot ne sait pas comment va s’articuler le prochain marché des transferts mais il y pense fortement.

C’est un triste jour que s’apprête à vivre le Stade de Reims. C’est en effet ce vendredi que les obsèques de Bernard Gonzalez se tiendront en comité réduit à cause du coronavirus. L’ancien buteur argentin du club champenois Carlos Bianchi lui a rendu hommage et appelle au respect des consignes sanitaires pour lutter contre la pandémie.

« J’ai appris cette triste nouvelle. Je suis les journaux français […] Je ne connaissais pas le docteur Gonzalez mais ça fait mal, j’ai ressenti de la peine. Tout le monde n’est pas prêt à vivre cette situation spéciale… Voir un homme partir si jeune, à 60 ans, c’est profondément triste, a lancé Bianchi à L’Équipe depuis Buenos Aires. Nous ne connaissons pas cet ennemi, cette épidémie. J’ai vu les images à Paris des gens dehors. Certains pensent que ça ne peut pas leur arriver. Mais tout ça, c’est comme quand vous roulez à 200 km/h. Vous pensez qu’il ne peut rien arriver, jusqu’au jour où… Alors la seule chose que je peux dire c’est qu’il faut rester à la maison. »

Le Mercato durera aussi longtemps que d’habitude

En parallèle de ces tristes nouvelles, Jean-Pierre Caillot tient à aller de l’avant. Et a tenté de se projeter sur la suite de la saison et de la tenue du mercato estival. « Il y aura un mercato qui aura la même durée que le mercato habituel, a-t-il confié. La seule particularité, c’est que le mercato devait démarrer le 10 juin et évidemment, puisque les Championnats ne seront pas terminés, il démarrera probablement à la fin du Championnat. »