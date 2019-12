Stade de Reims : Caillot ne manque pas d’ambitions pour 2020

false

Fort de la sixième place du Stade de Reims après 19 journées de L1, le président Jean-Pierre Caillot se veut très ambitieux pour la seconde partie de la saison.

Le Stade de Reims n’a pas fait pschittt. À mi-Championnat, avec un match en retard (le 15 janvier contre Amiens), le club marnais pointe à la sixième de L1 avec des temps de passage bien au-dessus des espoirs de début de saison.

Avec des coups d’éclat retentissants contre les grosses équipes, comme les succès à Marseille (2-0) ou à Paris (2-0) et des performances à domicile contre le LOSC ou l’ASSE (3-1), les hommes de David Guion sont l’épouvantail du championnat. Le dernier match nul enregistré face à l’OL samedi (1-1) a aussi bien plu à Jean-Pierre Caillot, qui veut rester sur la même ligne d’ambitions pour la seconde partie de la saison.

Caillot veut au moins rester sixième de L1 au printemps

« On a vu un très bon match de foot, dans des conditions difficiles car la pelouse complique le jeu. C’est un score équitable dont on va se satisfaire car il ne faut pas oublier ce penalty arrêté par Rajko (le gardien Pedrag Rajkovic). Lyon a mis énormément d’intensité et ils nous ont perturbés en début de match. Mais on a bien réagi et j’ai vu des très belles combinaisons entre mes joueurs, a-t-il assuré après la rencontre. Je me suis régalé, même si je suis un peu déçu car on est ambitieux et on veut toujours l’emporter. On finit une année civile assez exceptionnelle et une première partie de saison très intéressante, qui mérite une deuxième partie au moins du même niveau. »