Stade de Reims – Coronavirus : le vestiaire pleure son médecin suicidaire

Le Stade de Reims a été frappé en plein cœur par la pandémie de Covid-19 puisqu’il a perdu le docteur Bernard Gonzalez, 60 ans, qui s’est donné la mort dimanche.

Le coronavirus vient d’ouvrir un nouveau volet dramatique. Atteint du Covid-19, Bernard Gonzalez s’est donné la mort ce dimanche. Le médecin du Stade de Reims était en confinement chez lui avec son épouse, également contaminée. Ce pourrait également être le cas de ses parents. Le médecin a laissé une lettre détaillée qui explique son geste, et dans laquelle il aurait révélé la nature et l’avancée de sa contamination, ne souhaitant visiblement plus lutter contre ce fléau. Selon une source médicale citée par l’AFP, le médecin « semblait pourtant en pleine forme il y a deux jours. »

⚫️⚫️ Triste nouvelle… Bernard Gonzalez – le médecin du Stade de Reims – atteint du Covid-19 ➡️ s’est suicidé À lire 👉🏻 https://t.co/OUcY31Dzio Et ici 👉🏻 https://t.co/e24QpaXku0 😔 Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/8m7cpUE9nO — Reims VDT (@reimsvdt) April 5, 2020

Au Stade de Reims, le choc est immense. « Je viens de l’apprendre par le groupe WhatsApp que nous avons constitué quand nous étions en L2, explique Yunis Abdelhamid. Nous n’avions plus de contact direct avec lui depuis le début du confinement. Mais nous échangions à travers les informations que nous faisions remonter à Laurent Bessière (responsable de la performance). C’était quelqu’un de jovial, humain, avec lequel il était facile de s’isoler pour parler et se confier à propos d’autres choses que du foot. Ce sport, c’était sa vie. C’est comme si je venais de perdre un membre de ma famille. »

« Je n’ai pas de mots, ajoute Axel Disasi. Cela met un coup au moral. Je viens de prendre une grosse claque. C’était une belle personne, très sociable, qui plaisantait beaucoup et qui était un dingue de foot. Quand il y avait des matches de C1, on le consultait pour connaître ses pronostics parce qu’il était très pointu. C’est terrible cette nouvelle. »