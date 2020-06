Stade de Reims : David Guion fait une promesse alléchante aux supporters

true

L’entraîneur du Stade de Reims David Guion s’est livré en longueur dans L’Équipe à l’orée de la prochaine saison. Morceaux choisis :

Le Stade de Reims peut-il rester une surprise ?

« Une surprise, c’est le loto : je gagne ou je ne gagne pas. Là, le succès depuis trois ans, on le construit avec beaucoup de travail. Champion de Ligue 2 (2018), huitième de L1 puis sixième, ça ne peut pas être une surprise ! Ce n’est pas quelque chose d’éphémère, c’est de la continuité. »

Abdelhamid, un exemple pour tous

« L’idée, comme je le dis souvent à mes joueurs, c’est que même eux, parfois, ne connaissent pas leurs limites. Même moi, je ne les connais pas. Qui aurait cru, lorsqu’on est montés en L1, que Yunis Abdelhamid (32ans) allait tenir la baraque et être un leader comme il l’a été en L2 ? Même lui, même nous, on ne connaît pas les limites du joueur. À travers le travail et cette méthodologie, on doit les inciter à toujours chercher le meilleur d’eux-mêmes dans le but de les développer. »

Guion promet un jeu plus créatif en 2020-201

« Il y a un jeu qui est discipliné, organisé mais aussi adapté aux joueurs que j’ai. Je vais démarrer la saison prochaine avec les deux garçons recrutés en janvier : (El Bilal) Touré (18ans) et (Kaj) Sierhuis (22 ans). Je vais également récupérer (Mathieu) Cafaro et (Arbër) Zeneli, qui étaient blessés toute la saison. Inévitablement, je vais devoir repenser mon projet de jeu. La rigueur, ce n’est pas négociable. Mais il y aura, la saison prochaine, plus de créativité. »