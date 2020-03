Stade de Reims : David Guion réclame de la patience pour Zeneli et ses blessés

false

Le point santé

« Xavier Chavalerin a passé une IRM de contrôle jeudi. Avec le médecin, nous attendons les résultats. Cette semaine, il n’a fait que de la salle et n’a pris part à aucune séance collective. Kaj Sierhuis a repris tout doucement la course avec le préparateur physique. Il suit un protocole de réathlétisation. J’aimerais qu’il puisse revenir dans le groupe avant la trêve internationale. Pour Mathieu Cafaro, ce sera plus long car il s’agit d’une rechute ».

Une revanche à prendre sur Brest

« On sort d’un bon mois de février. Des rendez-vous pas facilement à négocier avec notamment quatre déplacements. Nos deux nuls consécutifs à Saint-Etienne et Monaco démontrent que nous progressons face à des scénarios différents. Samedi, ce sera Brest. A l’aller, on s’est incliné sur un contre à quelques minutes de la fin, sans avoir été dominés, à l’issue d’un match que l’on avait bien maîtrisé. Cet épilogue nous a laissé beaucoup de regrets. Je pense que nous avons aussi progressé dans ce domaine… »

Sur le come-back d’Arber Zeneli

« Huit mois d’absence, c’est la moyenne après une telle opération. Nous ne l’attendions pas avant mars. C’est un dribbleur, un joueur de déséquilibre. Son jeu réclame de la confiance, celle qui permet de prendre des risques. Sa progression passe par l’entraînement. Cela va demander du temps, de la patience, c’est à moi et au staff de l’accompagner ».

Retranscription des propos : L’Union.