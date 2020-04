Stade de Reims : finances, Europe, avenir du club… Caillot fait le point

true

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot a pris acte de la décision de ne pas permettre à la saison 2019-2020 d’aller à son terme. Il fait le point.

Jean-Michel Aulas et Gérard Lopez ne sont pas satisfaits de l’annonce d’Edouard Philippe d’avoir mis un terme prématuré à la saison de L1. D’autres présidents de clubs de L1 semblent s’estimer plus heureux de cette initiative, comme c’est sans doute le cas de l’OM et du Stade de Reims. Si tous les scénarios imaginés pour le classement final envoient le club phocéen en Ligue des champions, la formation marnaise a aussi de bonnes chances de décrocher la timbale en Ligue Europa. Si rien n’est encore gravé dans le marbre, cette perspective séduit Jean-Pierre Caillot.

« Aujourd’hui, en toute objectivité même si cela m’arrange de penser comme çà, il me semble que le coefficient points/match, tel qu’il a été appliqué par la FFF pour tous les clubs amateurs, doit s’appliquer aussi à la LFP, a-t-il affirmé sur les ondes de France Bleu. Ce sera un autre combat, une autre discussion. Et je serai le plus heureux des hommes si on rejouait une Coupe d’Europe, 57 ans après. On y pense tout le temps : ce groupe avait une telle qualité – je rappelle que l’on a battu tous les gros dans ce championnat – que se qualifier pour l’Europe sur le terrain sur 38 match, cela aurait été le juste résultat du travail de l’ensemble du club. »

Caillot sait désormais dans quel axe travailler

Concernant l’impact de la crise sanitaire sur les finances du Stade de Reims, Caillot fera avec les moyens du bord. « Il y a des chiffres qui ont été annoncés. On sait que pour la Ligue 1, entre le fait que l’on ait joué 75 % des matches que les diffuseurs n’ont pas tout réglé les Droits TV, c’est un trou entre 500 et 600 millions d’euros que les clubs vont devoir compenser parce qu’ils étaient intégrés dans leurs budgets, poursuit-il. On pense qu’il y a, à peu près 25 % du chiffres d’affaire des clubs qui ne va pas être réalisé donc, pour le Stade de Reims, comme pour mes collègues, cela va être une période compliquée (…) Il va falloir trouver les revenus nécessaires pour continuer à faire tourner le club, puisqu’il n’y a plus aucune rentrée d’argent et malheureusement, on a un certain nombre de charges à affronter dont des masses salariales. Là maintenant, on sait dans quel axe on va travailler. »