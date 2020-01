Stade de Reims, Girondins – Mercato : Oudin rend un dernier hommage aux Rémois

false

Un peu à la surprise générale, les Girondins de Bordeaux ont bouclé le transfert de l’attaquant du Stade de Reims Rémi Oudin. Un transfert qui représente beaucoup aux yeux du joueur qui n’avait jamais rien connu d’autres que Reims.

C’est donc logiquement, par le biais des réseaux sociaux, que le nouvel attaquant bordelais a rendu hommage à son club de toujours. « Quand on est né à Châlons et qu’on grandit dans le football, on a un rêve : porter un jour le maillot du SDR… Cela a été le cas pendant 9 ans avec toujours beaucoup de fierté et de belles émotions : les titres (U19 et Ligue 2), le but à Bernabeu (en amical) et mes premiers matchs en Ligue 1 en points d’orgue. Merci à tous mes éducateurs, mes coéquipiers, mes coachs successifs, le club dans son ensemble et tous les supporters stadistes de m’avoir permis d’évoluer et de m’épanouir en Rouge et Blanc. »

Rémi Oudin peut donc désormais se tourner vers son nouveau challenge bordelais, avec l’ambition de vite se fondre dans le collectif de Paulo Sousa. « Un nouveau défi s’ouvre à moi désormais, en rejoignant les Girondins, un club qui compte dans le football français. Je suis fier de revêtir le légendaire maillot orné du scapulaire et déterminé à tout donner dans ce projet ambitieux ! Merci à ma famille, ma copine, mes proches et mes agents pour leur soutien et leur présence. »