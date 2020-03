Stade de Reims : Guion a récupéré un Zeneli tout neuf

true

David Guion va prendre des pincettes avec Arber Zeneli. Conscient que son milieu offensif revient de l’enfer, l’entraîneur du Stade de Reims ne va pas précipiter son retour à la compétition dans un statut de titulaire.

Zeneli a vécu l’enfer

En attendant, l’international kosovar (25 ans) a traversé une période de grosse douleur physique et mentale depuis juin dernier et sa grave blessure au genou droit. « J’étais très triste de m’être blessé tout seul sur une action défensive, confie Zeneli dans L’Équipe. J’étais heureux de mon intégration à Reims, où j’avais pu marquer et donner des passes décisives. J’ai espéré que ce n’était pas la pire des choses qui puisse m’arriver. La douleur n’était pas si forte. Je me tenais le genou sans connaître la gravité de la blessure. Je suis tout de suite sorti du terrain. Quand j’ai appris le verdict de l’IRM, cela a été les cinq minutes les plus difficiles de ma vie. J’en ai pleuré comme un bébé. J’ai tout de suite décidé de me faire opérer. »

« Je suis neuf, fort dans ma tête »

Volontairement optimiste, Zeneli veut se projeter vers la fin de saison et la première partie du classement de Ligue 1. « J’avais déjà connu trois mois de blessure au pied gauche, il y a deux ans et demi, rappelle-t-il dans le quotidien sportif. Je n’étais pas inquiet pour ma carrière mais affecté de ne pas pouvoir aider mon équipe après seulement cinq mois ici. Je me sentais un peu responsable pour le club car c’était le dernier match de la saison, et en équipe nationale. D’autres pros, tel Memphis voient, comme moi, le bout du tunnel. Je suis neuf, fort dans ma tête. Pas apte à disputer 90 minutes, faute de rythme, mais je peux assouvir ma passion. J’ai juste besoin de temps de jeu, si l’entraîneur fait appel à moi. J’ai accepté ce qui m’est arrivé. »