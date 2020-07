Stade de Reims : Guion a trouvé son nouveau capitaine

true

Orphelin d’Alaixys Romaro, parti à l’amiable, le Stade de Reims a trouvé son nouveau capitaine. David Guion a promu Yunis Abdelhamid (32 ans).

En stage de pré-saison dans le Nord, proche du Touquet, le Stade de Reims répète ses gammes avant le retour de la compétition. Surprenants 6e de la dernière Ligue 1, les Champenois voudront confirmer leur progrès cette saison.

Pour cela, les pensionnaires du stade Auguste-Delaune ont réalisé un mercato ambitieux. Jean-Pierre Caillot a réussi à attirer dans ses filets Thibault De Smet (22 ans, Saint-Trond), Valon Berisha (27 ans, Lazio) et Fraser Hornby (20 ans, Everton). Malheureusement, les Rouge et Blanc ont perdu Alaixys Romao. À 36 ans, le milieu de terrain a préféré résilier son contrat pour rejoindre un projet où il jouera plus.

Sur le terrain, Romao était le capitaine et le relais principal de l’entraîneur du SDR. Ce départ constitue une perte regrettable pour David Guion, qui s’est confié au micro de France Bleu. « Non brutal, ce n’est pas le mot (n.d.l.r : sur le départ rapide de Romao). Ça s’est fait progressivement. Il faut toujours prendre en considération le projet du club. Le projet du club est de développer de jeunes joueurs. On a vu sur le second semestre de la saison dernière, l’émergence de joueurs aux postes du milieu à savoir Marshal Munetsi et Moreto Cassama. On se doit aussi de faire la place à ces jeunes. Si Alaixys était resté, j’avais trois joueurs pour un poste. C’était difficile. Donc, l’idée était de faire la place pour les deux. Alaixys était sur deux très belles années avec nous, avec beaucoup d’investissement. C’était mon capitaine. »

Sans tergiverser, David Guion a révélé l’identité du nouveau capitaine du Stade de Reims. « Je pense que c’est assez évident puisqu’il était vice-capitaine et il a les caractéristiques pour ça. Ce sera bien sûr Yunis Abdelhamid qui sera le nouveau capitaine. » Au sortir d’une saison remarquable (28 rencontres de Ligue 1), Yunis Abdelhamid (32 ans), sous contrat jusqu’en 2022, prend du grade au sein de l’effectif rémois.