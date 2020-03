Stade de Reims : Guion a un programme bien huilé pendant le confinement

true

L’entraîneur du Stade de Reims David Guion a esquissé un programme très complet pendant la période de confinement due au coronavirus.

David Guion n’est pas du genre à se tourner les pouces. L’entraîneur du Stade de Reims surveille ses joueurs à distance pendant la période de coronavirus et s’applique aussi à lui-même les recommandations internes.

Pendant le confinement imposé par l’État, le technicien marnais en profite également pour se pencher sur les coups de mou traversés par son équipe cette saison. « J’ai commencé à revoir nos sept défaites de la saison pour y déceler d’éventuels points communs ou débuter de nouvelles analyses », souffle le coach du Stade de Reims dans L’Équipe. Concernant la reste de ses journées, le planning de Guion est parfaitement huilé.

« Mes journées sont bien remplies, poursuit-il. Je me lève assez tôt car mon épouse est enseignante et continue de travailler à distance pour ses 400 élèves. Je prends connaissance des nouvelles, puis je fais du sport et du renforcement musculaire. L’après-midi est consacré à l’anglais, que je perfectionne avec mon prof, via Skype, pendant au moins une heure, et je poursuis mes lectures. J’ai acheté le dernier ouvrage d’Alex Ferguson et celui de Massimiliano Allegri. Stéphane Dumont (son adjoint) m’a envoyé tous les comptes rendus de stages à l’étranger des candidats au BEPF. Cela me permet de voir ce qui se fait hors de France. Je suis également un adepte de la série Formula One sur Netflix, qui me donne des éléments dans la prise de décision. La fin d’après-midi est consacrée au yoga. »